Огромная волна рефинансирования ипотеки наблюдается в России, в настоящее время выдача таких кредитов идет по ставке примерно 8,7%, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью на телеканале «Россия 1».

«Конечно, для всех людей, которые хотят снизить свою ставку, которые брали кредит раньше, есть возможность рефинансирования кредитов… Мы сейчас видим, что огромная волна рефинансирования пошла», — ответил он на вопрос о снижении ипотечных ставок.

По словам Моисеева, в последние несколько месяцев значительно снизилась ставка, «что говорит о том, что люди в целом в значительной массе своей кредиты рефинансировали на более низкие уровни».

«Сейчас выдача идет уже на уровне примерно 8,7%, а некоторые банки снизили даже ниже. И даже по нашим программам, которые Министерство финансов проводит, в частности программу для семей с детьми, мы видим, что, несмотря на то что уровень наш 6%, некоторые банки предлагают даже 5%», — сказал чиновник.

Ранее в феврале Моисеев заявил журналистам, что Минфин ожидает, что ставки по ипотеке в России к концу года составят 7—8%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале, после решения снизить ключевую ставку до 6%, заявила, что, хотя ипотечные ставки в России достигли исторического минимума в 9%, это не предел и произойдет дальнейшее их снижение.