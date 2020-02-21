Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги Русфинанс Банка. Об этом сообщается на сайте агентства.

На момент отзыва долгосрочные рейтинги депозитов находились у банка на уровне «Ba1» со «стабильным» прогнозом, базовая оценка кредитоспособности — на уровне «ba3», скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «ba1». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе .

Moody's напоминает, что базирующийся в Самаре Русфинанс Банк специализируется на автокредитовании, на которое приходится примерно три четверти ссудного портфеля, и потребительском кредитовании. «Русфинанс» — стопроцентная «дочка» Росбанка, принадлежащего группе Societe Generale, и с 2014 года — единственный банк, занимающийся автокредитованием, в российском бизнесе SocGen.



Moody's приняло решение об отзыве рейтингов Русфинанс Банка по собственным причинам делового характера, указано в сообщении.

