ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 22 февраля.

Курс доллара вырос на 55,95 копейки, составив 64,3008 рубля (63,7413 рубля на 21 февраля). Курс евро повысился на 64,86 копейки, до 69,4191 рубля (68,7705 рубля на 21 февраля).

На валютных торгах Московской биржи на 12:51 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 16 копеек и составил около 64,36 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 39 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и был равен 69,61 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 64,14—64,44 рубля за доллар и 69,22—69,69 рубля за евро.