Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 1,36 рубля к предыдущему закрытию и составил 65,43 рубля. С начала торговой сессии было проведено 54 тыс. сделок на 3,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,66—65,605 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени достиг 71,075 рубля, увеличившись на 1,54 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 14,5 тыс. сделок на 709,3 млн евро по курсам от 70,165 до 71,15 рубля за евро.



Падение курса рубля идет в тренде ослабления интереса к рисковым активам, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«Локальными факторами ослабления рубля стали негативные прогнозы стоимости нефти ввиду подтверждения ослабления спроса на «черное золото» со стороны Китая. В феврале китайские компании сократили объемы переработки нефти примерно до 10 миллионов баррелей в сутки. Последний раз этот показатель был столь низким в 2014 году», — комментирует эксперт.

Он допускает, что рубль поддержит налоговый период, который завершается в пятницу уплатой налога на прибыль. Однако из-за меньшего, чем обычно, объема налоговых платежей эта поддержка будет незначительной, предупреждает аналитик.