Российская финансовая система преодолела кризис 2014 года и сейчас готова к различным шокам, в том числе к последствиям распространения коронавируса. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Какие последствия для финансовой сферы могут быть (от распространения коронавируса. — Прим. ред.) — нам предстоит оценить. Но мы готовы к кризису в любом случае. После 2014 года мы готовы принять все необходимые меры для стабилизации финансовой системы. Что касается финансовой стабильности, то не вижу никаких предпосылок, чтобы финансовая стабильность поколебалась из-за распространения коронавируса», — сказал Моисеев.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявляла, что серьезных рисков для финансовой стабильности России от распространения коронавируса сейчас нет. Она отмечала, что влияние таких рисков на экономику РФ ограничено благодаря бюджетному правилу и доверию рынка к политике ЦБ. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также заявляла, что распространение коронавируса можно считать «черным лебедем», что может повлечь риски для экономики, но оценивать его последствия пока рано.

