ВТБ против повышения надбавок к капиталу за системную значимость, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов на конференц-звонке по результатам группы за 2019 год по МСФО. Кредитная организация полагает, что регулирование достаточности капитала в России уже максимально консервативно и дальнейшее его ужесточение негативно скажется на росте банковского сектора.

С 2020 года все системно значимые банки обязаны соблюдать надбавку к капиталу на уровне 1%. В конце января ЦБ предложил ввести дифференцированный подход, разделив крупнейшие банки на пять корзин в зависимости от размера и объема привлеченных средств. Для кредитных организаций с долей на рынке от 1% до 10% надбавка сохранится на текущем уровне. Для банков с большей долей надбавка должна увеличиться. Речь идет о Сбербанке и ВТБ, для которых надбавка может быть увеличена до 2,5% и 1,5% соответственно.



«Мы не будем возражать по дифференцированности этих надбавок… Объект критики — это калибровка верхнего уровня этих надбавок», — заявил Пьянов. По его словам, значения надбавок для Сбербанка и ВТБ будут выводить их «в лигу глобально системно значимых кредитных институтов».



«Мы таковыми не являемся и проходим все тесты только на локальную системную значимость», — отметил Пьянов. Он привел пример, что, согласно декабрьскому отчету Базельского комитета, надбавку за глобальную системную значимость в 2,5% имеет только крупнейший американский банк JP Morgan, а Сбербанк в десятки раз меньше его. «ВТБ с надбавкой в 1,5%, по сути, попадет в группу Bank of America, BNP Paribas и Deutsche Bank», — добавил представитель ВТБ.

К тому же, заметил Пьянов, и без этих надбавок регулирование в России с точки зрения достаточности капитала является самым консервативным в мире. «Дополнительное ужесточение уже консервативного регулирования будет… ограничивать рост банковского сектора, чей потенциал в доле ВВП еще не выбран, в особенности с учетом национальных проектов и реализации послания Федеральному собранию», — полагает он.

ВТБ планирует отстаивать свою позицию в рамках общественных консультаций. «Мы надеемся в рамках дискуссий — и отдельных, и совместных — повлиять на итоговое решение либо о внедрении, либо о параметрах внедрения этого дифференцированного регулирования для системно значимых банков», — заключил член правления банка.