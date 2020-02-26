Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ, заявил президент России Владимир Путин.

«В действующей Конституции в преамбуле там прямо говорится о тысячелетней истории — это очевидно, и то, что мы правопреемники, — это тоже очевидная вещь. Во всяком случае, все согласились, что мы правопреемники, когда нужно было платить и возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза, мы, по-моему, только за Украину 16 миллиардов выплатили», — сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, комментируя предложения закрепить в основном законе положение, что Россия — правопреемник СССР и Российской империи.

Участники встречи предложили записать выплаченные долги, но президент идею не поддержал.

«Это записывать не нужно. Но весь мир был очень счастлив, когда мы сказали: да, мы правопреемники и поэтому берем на себя обязательства выплатить все долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом. Вот мы кредиты погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства нам так и не передали», — добавил Путин.