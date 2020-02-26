Британский банк Virgin Money, входящий в холдинг Virgin Group бизнесмена Ричарда Брэнсона, планирует сократить 500 сотрудников и закрыть 22 отделения в Великобритании с целью снижения расходов, говорится в сообщении кредитной организации.

Ожидается, что сокращения коснутся филиалов, расположенных в Норвиче, где в 2018 году банк приобрел кредитные организации Clydesdale и Yorkshire Banking Group.

Банк также планирует объединить 30 отделений, находящихся неподалеку друг от друга.

Virgin Money предоставляет стандартные банковские услуги в Великобритании, обслуживая клиентов в 166 отделениях по всей стране.