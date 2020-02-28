Саудовская Аравия намерена добиваться существенного сокращения добычи нефти странами — участниками сделки ОПЕК+ в ходе министерской встречи в Вене в марте этого года. Об этом вечером в четверг сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

По их информации, Эр-Рияд рассчитывает подписать соглашение о сокращении совокупной добычи нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки. Таким образом, общая сумма превысит 3,1 млн баррелей в день. Отмечается, что эта цифра значительно выше той, которая обсуждалась изначально при согласовании условий будущей министерской встречи.

При этом основную часть сокращения возьмет на себя именно Саудовская Аравия. Оставшуюся часть обязательств, согласно саудовскому плану, должны разделить между собой Россия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо 27 февраля заявил в интервью агентству Bloomberg, что страны ОПЕК+ подтвердили свои намерения достичь на министерской встрече в Вене соглашения, которое стабилизирует ситуацию на рынках нефти, осложнившуюся после начала распространения коронавируса нового типа. В среду Баркиндо в ходе конференции в Эр-Рияде сказал, что секретариат ОПЕК не планирует переносить заседание министерской встречи с марта на более поздний срок из-за подозрений на первые случаи заражения коронавирусом в Вене.



Страны ОПЕК+ (24 страны, являющиеся экспортерами нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. В июле 2019 года они продлили до конца марта договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. В декабре 2019 года министры ОПЕК+ приняли решение увеличить сокращение добычи с 1,2 млн до 1,7 млн баррелей в сутки.