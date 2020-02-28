Обвальное падение нефтяных котировок на фоне сообщений о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 привело к тому, что разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу сократился до минимального значения за время действия последней версии бюджетного правила в России, пишет РБК . Согласно действующему с 2018 года бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы бюджета сверх установленной цены отсечения поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который является суверенной «подушкой безопасности».

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов 27 февраля составляла на 18:35 мск на минимуме 50,97 доллара, следует из данных Bloomberg. Таким образом, превышение над ценой отсечения достигло 8,5 доллара — минимума за все время действия бюджетного правила с 2018 года, следует из расчетов РБК. Контракт Brent с поставкой в мае торгуется еще дешевле — на уровне 50,77 доллара. За последнюю неделю мировые цены на нефть упали на 13%. Стоимость российской нефти Urals опустилась ниже 50 долларов за баррель. Текущие котировки нефти упали ниже прогнозной цены, заложенной в федеральном бюджете на 2020 год.

Пока фактическая цена на нефть Urals превышает базовую (в этом году порядка 42 долларов за баррель), осуществляются операции по покупке валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов, сообщили в пресс-службе Минфина. В случае снижения фактических цен ниже этого уровня предусмотрено проведение операций по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов, добавили в ведомстве.

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По словам главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, бюджетное правило обеспечивало рынку снижение корреляции между движением валютного курса и ценой на нефть, но по мере приближения к цене отсечения эта корреляция будет восстанавливаться. Приближение рынка к значениям 50 долларов за баррель будет означать рост волатильности рубля. В случае если нефтяные котировки упадут ниже 50 долларов за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится, помешать не сможет даже эффект бюджетного правила, отмечали аналитики Sberbank CIB в августе 2019 года. Снижение цен на нефть скажется прежде всего на курсе рубля, рассуждает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Наша оценка чувствительности курса к ценам на нефть — 3% ослабления курса на 10% снижения цены». В базовом сценарии с ценой на нефть в среднем около 60 долларов курс рубля в 2020 году составит 65 рублей за доллар, прогнозирует она. Если же стоимость барреля останется на уровне 52 долларов, курс может превысить 68 рублей за доллар, пояснила Донец.

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По мнению экономистов, нефть уже находится в опасном для российского бюджета диапазоне, давление на рубль и ОФЗ может заметно возрасти, а если развалится сделка ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи, то рублевые активы ждут серьезные неприятности. С точки зрения бюджетной политики Донец не видит напряженности даже в сценарии с нефтью по 52 доллара за баррель. Из-за снижения нефтегазовых доходов профицит федерального бюджета, по ее оценке, составит 0,3–0,4% ВВП против 1% в базовом сценарии с нефтью по 60 долларов. «Однако это в любом случае нефть выше целевой, даже в этом сценарии бюджет стабилен, накопление резервов продолжается», — заверяет эксперт.

Главный эффект от снижения цены на нефть будет заключаться в росте волатильности нефтегазовых доходов бюджета, считает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. «Мне кажется, что прямые последствия волатильности нефтегазовых доходов невелики, по сути приводят лишь к замедлению накопления ФНБ. С другой стороны, такие эпизоды волатильности лишний раз напоминают о необходимости придерживаться сбалансированной бюджетной политики, добавляют аргументов за сохранение неизменных параметров бюджетного правила», — говорит Исаков.