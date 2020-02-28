Банк «Форштадт» снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,2—0,3 процентного пункта.

Вклад «Сберегай» теперь открывается под 4,71—5,25% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются либо выплачиваются вкладчику.

Депозит «Дополняй» можно разместить под 4,21—4,65% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Возможно пополнение вклада.

Минимальная сумма первоначального взноса по обоим вкладам составляет 100 тыс. рублей, сроки: шесть месяцев, год и полтора года.

Процентная ставка по вкладу «VIP» (от 3 млн рублей на полтора года) составляет 5,35% годовых. Допускаются пополнение счета и совершение расходных операций. Проценты ежемесячно капитализируются.



В столичном офисе банка можно оформить вклад «Московский» под 5,35%. Минимальная сумма — 1 млн рублей, срок — один год. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.