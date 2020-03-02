Лидерами по дисциплинированному возврату банковских кредитов в России являются Севастополь, Ненецкий автономный округ, Крым и Чукотка, а самая высокая доля просроченной задолженности — у жителей Ингушетии, свидетельствует исследование, проведенное на основе данных ЦБ экспертами агентства «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости.

Как указывает информагентство, в 2019 году темпы роста розничного кредитования были на уровне 18,5% против роста на 22,4% в 2018-м. Кредитование населения (беззалоговое, жилищное и автокредитование) росло двузначными темпами, однако быстрее всего росло беззалоговое кредитование, в то время как в 2018 году наибольший прирост был в секторе жилищного кредитования.

По итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки снизилась с 5,1% на 1 января 2019-го до 4,33% на начало текущего года.

Как показывают результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению. У двух регионов доля просрочки превышает 7%, а в пяти субъектах РФ доля просроченной задолженности находится на уровне менее 2,5%.

В целом медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на конец 2019 года равнялось 4,1%, против 5,1% годом ранее. Таким образом, снижение просрочки в 2019 году было соизмеримым в различных регионах.

В минувшем году регионов с ухудшением платежной дисциплины населения осталось лишь три. Наибольший рост доли просрочки наблюдался в Чеченской Республике — плюс 0,4 процентного пункта. В Республике Крым прирост составил 0,3 п. п., а рост доли просрочки в Севастополе был на уровне сотых долей. У всех регионов с ростом просрочки отмечается слабое развитие розничного рынка кредитования.

Масштаб снижения доли просрочки был гораздо больше. Если максимальный рост доли просроченной задолженности был на уровне 0,4 п. п., то максимальное снижение доли просрочки составило почти 3 п. п., а у 30 регионов доля снизилась более чем на 1 п. п.

Лидерами по повышению платежной дисциплины стали Ингушетия, Бурятия, Астраханская область, Адыгея, Вологодская, Омская, Курская, Кемеровская области и Алтайский край.

Эксперты отмечают, что в улучшении платежной дисциплины новая выдача кредитов в данных регионах не сыграла значительной роли. Из вышеназванных девяти регионов восемь характеризовались средним и порой даже ниже среднего приростом розничной ссудной задолженности. Таким образом, снижение доли просроченной задолженности — это не статистический эффект от быстрого роста кредитования, а реальное повышение платежной дисциплины заемщиков в этих регионах, указывают аналитики.

Лидерами с заметным отрывом по платежной дисциплине по банковским кредитам стали Севастополь, Ненецкий автономный округ, Республика Крым, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Эксперты объясняют это тем, что в Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно, поэтому ряд заемщиков еще фактически не успели сформировать просроченную задолженность, а высокие темпы роста кредитования размывают просрочку.

Также очень хорошие результаты в основном демонстрируют северные регионы, где люди, как правило, имеют хорошие зарплаты, и это позволяет им исправно платить по своим долгам. В целом лидеры по сравнению с прошлым годом почти не поменялись.

Самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на ее снижение, остается у Ингушетии (13,1%), но, для сравнения, два года назад она была на уровне 24%. Кроме того, высокая доля просрочки зафиксирована в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Бурятии, Адыгее, Дагестане и Чечне. Во всех этих регионах доля просроченной задолженности по кредитам населению превышает 5,5%.

Из вышеназванных регионов шесть представляют республики Северного Кавказа. Относительно высокий уровень просрочки здесь наблюдается на фоне слабого развития розничного кредитования. В целом, как отмечают эксперты, относительно слабое развитие кредитования населения характерно для всех регионов с высокой долей просрочки. В частности, среди семи вышеназванных регионов все характеризуются объемом кредитов на душу экономически активного населения ниже среднероссийского уровня.



По мнению аналитиков, ситуация с динамикой кредитования в 2020 году будет похожа на ситуацию в 2019-м. Скорее всего, благодаря политике охлаждения рынка со стороны Центробанка РФ произойдет снижение темпов роста, однако на фоне уменьшения ставок сильного торможения розничного кредитного рынка не будет. Относительно высокие темпы прироста покажут все виды розничного кредитования (ипотека, автокредитование, кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредитование и другие). В целом в 2020 году розничное кредитование вырастет на 13—15% в реальном выражении. На этом фоне просроченная задолженность снизится в среднем по стране на 0,2—0,4 п. п.