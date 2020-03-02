Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) открывает агентский канал продаж банковских продуктов корпоративным клиентам, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Работы по созданию собственной агентской сети ведутся во всех регионах присутствия банка. Продажи через агентов позволят более сегментированно осуществлять поиск клиентов и повышать их лояльность.

Агентами могут стать юридические лица, заключившие договор, которым банк готов доверить распространение своего ключевого продукта — расчетно-кассового обслуживания. Максимальное агентское вознаграждение составит 5 тыс. рублей за каждого нового клиента.

«Банк продолжает стратегию привлечения компаний среднего и малого бизнеса в 2020—2021 годах: высокая мотивация агентов к сотрудничеству позволит донести информацию о продуктах и услугах до большего количества потенциальных клиентов», — отметил директор департамента развития продуктов и процессов МИнБанка Максим Световцев.