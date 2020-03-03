Сбербанк и авиакомпания «Победа» проводят совместную акцию, которая продлится до 25 марта 2020 года. При покупке авиабилетов на сайте АК «Победа» туда и обратно на зарубежные направления клиент получает промокод на 10% от суммы покупки (но не более 4 тыс. рублей), рассказали в Сбербанке.

Как следует из сообщения, промокод можно использовать при покупке авиабилетов на сайте АК «Победа» в течение трех месяцев с момента его получения, выбрав любое из направлений. Предложение распространяется на клиентов с картами Visa Сбербанка.



Промокод будет отправлен клиенту на электронную почту. Он может быть использован единовременно до указанной даты. Неиспользованная часть средств сгорает.