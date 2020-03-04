Плюс Банк внедрил индустриальный скоринг-бюро Национального бюро кредитных историй (НБКИ) «Скоринг бюро 3.0» в собственную систему принятия решений о выдаче кредитов, говорится в совместном релизе компаний.

«Использование скоринга НБКИ в процессе принятия кредитных решений позволит нам повысить эффективность розничного кредитования, улучшить обслуживание ответственных клиентов и защитить себя от недобросовестных заемщиков. Прежде всего стоит отметить простоту интеграции и использования «Скоринга бюро 3.0», что положительно сказывается на всей экономике кредитного процесса. При этом впечатляет скорость и точность оценки риска при рассмотрении кредитных заявок и анализе текущих кредитов», — прокомментировал директор по рискам Плюс Банка Денис Андреянов.

Математическая модель скоринг-бюро НБКИ разработана компанией FICO.

