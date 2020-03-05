Замедление падения депозитных ставок по вкладам в российских банках ожидается во второй половине 2020 года, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер. Об этом пишет «Российская газета».
По данным ЦБ, за последний год максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках страны снизилась с 7,5% до 5,49%, пояснил Зельцер. По его словам, снижение банковских ставок может приостановиться вблизи 5% годовых, что затормозит переток вкладчиков на фондовый рынок.
Число физических лиц за 2019 год на рынке ценных бумаг удвоилось: на долю частных инвесторов в общем объеме биржевых торгов приходится уже более 40%, или порядка 600 млрд рублей в месяц, напоминает эксперт. По данным Мосбиржи, к началу февраля 2020 года количество уникальных клиентов на российском рынке превысило 4 млн. «Но в этом году я не ожидаю двукратного прироста количества инвесторов. Их рост к концу 2020 года может составить не более 50%, а количество граждан на фондовом рынке способно достигнуть 6 миллионов», — сообщил Зельцер.
По словам эксперта, совокупная стоимость активов на брокерских счетах в конце 2019 года превысила 11 трлн рублей, на долю физических лиц может приходиться не менее 30% этого объема. Таким образом, к концу года без учета изменения курсовой стоимости текущих активов и при сохранении макроэкономической стабильности в стране можно было бы ожидать приток на рынок акций и облигаций порядка 2 трлн рублей.
Как прогнозирует Зельцер, ожидается затухание процесса ослабления нацвалюты вблизи текущих уровней 65,5—66 рублей за доллар. Также сохраняется инвестиционная привлекательность российских активов: средняя дивидендная доходность акций крупнейших эмитентов находится на уровне 6,5% годовых, а считающиеся безрисковыми гособлигации обеспечивают доходы, превышающие банковские ставки. Не исключено, что со временем Россия по показателю инвестиционно активного населения приблизится к крупнейшим экономикам мира, добавил эксперт.