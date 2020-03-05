Замедление падения депозитных ставок по вкладам в российских банках ожидается во второй половине 2020 года, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер. Об этом пишет «Российская газета» .

По данным ЦБ, за последний год максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках страны снизилась с 7,5% до 5,49%, пояснил Зельцер. По его словам, снижение банковских ставок может приостановиться вблизи 5% годовых, что затормозит переток вкладчиков на фондовый рынок.

Число физических лиц за 2019 год на рынке ценных бумаг удвоилось: на долю частных инвесторов в общем объеме биржевых торгов приходится уже более 40%, или порядка 600 млрд рублей в месяц, напоминает эксперт. По данным Мосбиржи, к началу февраля 2020 года количество уникальных клиентов на российском рынке превысило 4 млн. «Но в этом году я не ожидаю двукратного прироста количества инвесторов. Их рост к концу 2020 года может составить не более 50%, а количество граждан на фондовом рынке способно достигнуть 6 миллионов», — сообщил Зельцер.

По словам эксперта, совокупная стоимость активов на брокерских счетах в конце 2019 года превысила 11 трлн рублей, на долю физических лиц может приходиться не менее 30% этого объема. Таким образом, к концу года без учета изменения курсовой стоимости текущих активов и при сохранении макроэкономической стабильности в стране можно было бы ожидать приток на рынок акций и облигаций порядка 2 трлн рублей.

Как прогнозирует Зельцер, ожидается затухание процесса ослабления нацвалюты вблизи текущих уровней 65,5—66 рублей за доллар. Также сохраняется инвестиционная привлекательность российских активов: средняя дивидендная доходность акций крупнейших эмитентов находится на уровне 6,5% годовых, а считающиеся безрисковыми гособлигации обеспечивают доходы, превышающие банковские ставки. Не исключено, что со временем Россия по показателю инвестиционно активного населения приблизится к крупнейшим экономикам мира, добавил эксперт.