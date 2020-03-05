Государственная дума приняла в третьем чтении поправки к федеральному закону «О негосударственных пенсионных фондах», которыми предусматривается снижение возраста, дающего право назначения негосударственной пенсии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Так, возраст, дающий право на получение негосударственной пенсии, снижается с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет для мужчин.

«Льготные категории, например северяне, педагоги, врачи, многодетные матери, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Наличие страхового стажа как условие для получения такой пенсии будет необязательным», — уточняется в релизе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что закон призван повысить доверие и интерес граждан к негосударственным пенсиям.



«Но главное: данная норма станет дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста, поможет улучшить их финансовое положение», — подчеркивал он.