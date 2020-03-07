Женщины в полтора раза чаще страхуют недвижимость от непредвиденных ситуаций, чем мужчины. Таковы данные совместного исследования «Росгосстраха» и банка «Открытие».

«В 59% полисов страхования домов, дач, квартир и домашнего имущества, реализованных в прошлом году «Росгосстрахом» через свои каналы продаж, в качестве страхователей указаны женщины, и в 41% — мужчины. Примерно такое же соотношение и среди клиентов страховщика, оформивших договор страхования в офисах банка «Открытие»: 56% женщин и 44% мужчин... Соотношение женщин и мужчин среди страхующих свои имущественные риски по регионам отличается. Так, в Башкортостане и Чувашии почти равная гендерная пропорция — на один дом или квартиру, застрахованные женщиной, приходится один объект, застрахованный мужчиной. А вот, например, в столичном регионе на пять объектов недвижимости, где страхователем по договору является женщина, приходится четыре объекта, застрахованных мужчинами. В Республике Татарстан, Нижегородской, Вологодской и Архангельской областях на два «женских» полиса страхования ИФЛ — один «мужской», — отмечается в сообщении.

По данным исследования, уровень проникновения имущественного страхования в сельской России существенно выше, чем в городах. Так, 72,5% россиянок, заключивших договор имущественного страхования, обеспечивают защиту строений: загородных домов, дач, построек на приусадебных участках. В 23,5% договоров, заключенных женщинами с «Росгосстрахом», объектом страхования является квартира.