Лефортовский районный суд Москвы вернул иск Промсвязьбанка (ПСБ) к бывшему владельцу и предправления банка Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле о взыскании 17 млн рублей убытков: заявление возвращено на следующий день после регистрации из-за неподсудности спора, пишут «Ведомости» , ссылаясь на представителя суда.

Как полагают в банке, несмотря на прямое указание в договорах о том, что все споры должны рассматриваться Лефортовским судом, судья посчитала, что данный иск не находится в их компетенции и должен рассматриваться по месту жительства ответчиков; после получения банком определения суда будет решено, что делать: обжаловать решение Лефортовского суда в Мосгорсуде либо подавать иск в другой суд Москвы.

Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых В действиях экс-банкира была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема.

Промсвязьбанк обратился в суд после того, как юристы банка выявили в действиях Ананьева кольцевую кредитно-депозитную схему: пользуясь служебным положением предправления, выдал сам себе кредит на 1,4 млрд рублей под 8,5% годовых, а деньги перечислил на депозит своей супруги Людмилы, открытый в Промсвязьбанке, ставка по депозиту составила 12,9% годовых; эти действия нарушают статью 10 Гражданского кодекса, согласно которой одни и те же лица не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту.

Всего таким образом супруге Ананьева банк начислил по депозиту проценты в размере 50 млн рублей, тогда как по кредиту Ананьев выплатил 33 млн рублей процентов, ущерб банка от этой схемы Ананьевых за три месяца составил 17 млн рублей, эту сумму банк и планировал взыскать с банкира и его жены.