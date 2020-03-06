ФорБанк с 6 марта ввел вклад «Оттепель».

Срок депозита составляет 367 дней. Проценты начисляются по периодам: от 30 тыс. рублей: с 1-го по 181-й день — 5,6%, со 182-го по 367-й день — 4%; от 1,5 млн рублей: с 1-го по 181-й день — 5,75%, со 182-го по 367-й день — 4,25%. Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения составят 4,79% (от 30 тыс. рублей) и 4,99% (от 1,5 млн рублей).

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — в конце срока. При досрочном расторжении договора при нахождении средств во вкладе менее 181 дня проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования; свыше 181 дня — выплата процентов производится в зависимости от первоначальной суммы вклада 30 тыс. / 1,5 млн рублей: с 1-го по 181-й день включительно по ставке 5,6% / 5,75% годовых, со 182-го дня по день расторжения — по ставке 4% / 4,25% годовых.