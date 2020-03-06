Объем страховых взносов за 2019 год практически не изменился относительно показателя предыдущего года и составил 1,48 трлн рублей, при этом число заключенных в РФ договоров страхования увеличилось на 2,6% — до 207,8 млн. Такие данные приводятся в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» , опубликованном на сайте Центробанка.

Стагнация страховых взносов в условиях роста числа заключенных договоров связана с изменением структуры рынка, полагает регулятор. На фоне роста спроса по видам страхования с невысокими средними страховыми премиями, например по страхованию жизни заемщиков и добровольному медицинскому страхованию, было зафиксировано уменьшение числа договоров по видам страхования с высокими средними премиями — долгосрочному страхованию жизни, страхованию имущества юридических лиц.

Взносы по страхованию жизни (без учета страхования жизни заемщиков), которое последние четыре года было одним из основных источников роста отрасли, сократились за 2019 год на 19,2% — до 317,5 млрд рублей. Уменьшение числа заключенных договоров в этом сегменте связано со снижением мисселинга из-за повышения стандартов продаж, поясняют в Центробанке. Также могли сыграть свою роль невысокий относительно других финансовых инструментов уровень доходности по договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых истек.

Одновременно на страховом рынке наметились новые направления, которые могут стать долгосрочными драйверами развития, — в первую очередь это добровольное медицинское страхование. Объем взносов по ДМС увеличился на 19% — до 180,8 млрд рублей. Ускорению роста сегмента способствовало изменение его структуры: классическое ДМС «от всех рисков» уступает место более доступным программам с усеченным набором услуг и/или с франшизой.

Позитивное влияние на страховой рынок в 2019 году оказал сохраняющийся спрос со стороны физических лиц на заемные средства. Совокупный темп прироста страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев и болезней по итогам прошедшего года составил 22,1%. Вместе с тем темпы прироста взносов замедлились по сравнению с 2018 годом, что коррелирует с динамикой объемов предоставленных кредитов.

Ключевым событием на рынке ОСАГО в 2019 году стал первый этап индивидуализации тарифа. За счет роста конкуренции средняя стоимость полиса снизилась на 4,8%, до 5,4 тыс. рублей. Общий объем взносов сократился на 5,3% и составил 213,9 млрд рублей. Выплаты по ОСАГО выросли на 2,4%, до 141,2 млрд рублей. Согласно проведенной Банком России оценке, увеличилось число регионов, приносящих страховщикам убытки по ОСАГО. Дальнейшее повышение персонализации тарифов в обязательном автостраховании позволит страховщикам лучше управлять страховым риском и повышать экономическую обоснованность предлагаемых ставок для каждого автолюбителя.

Величина страховых резервов по итогам 2019 года превысила 2,5 трлн рублей (плюс 37,3% за год), 47% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни. Чистая прибыль страховщиков за 2019 год составила 207,4 млрд рублей, увеличившись на 25,7% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года.



«Объем страхового рынка в 2020 году во многом будет зависеть от темпов роста кредитования физических лиц, а также от успешности дальнейшего продвижения программ ДМС. Спрос на долгосрочное страхование жизни будет определяться наполнением страховых программ и их конкурентоспособностью как инструментов, интересных для инвестирования средств физических лиц. Влияние на результаты деятельности страховщиков в 2020 году окажет также дальнейшая индивидуализация тарифов в обязательном автостраховании», — прогнозируют в ЦБ.