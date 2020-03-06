Операторы шифровальщиков стали чаще угрожать, что опубликуют похищенную информацию, если жертва не заплатит выкуп, говорится в исследовании Positive Technologies. Жертвами уже стали несколько организаций, отказавшихся платить выкуп, поясняют эксперты.

По данным Positive Technologies, трояны-шифровальщики представляют высокую опасность как для юридических лиц, так и для обычных пользователей. Доля заражений шифровальщиками растет и в IV квартале 2019 года составила 36% всех заражений вредоносным ПО для юридических лиц и 17% для частных лиц (против 27% и 7% в III квартале соответственно). Также растет количество целенаправленных атак: в IV квартале 2019 года оно составило 67%. Снизилась доля атак без привязки к отрасли — до 14%. Эксперты объясняют это ростом числа атак на отдельные организации и целые отрасли.

В России в три раза выросло число пользователей устройств, атакованных шпионским ПО Также по итогам 2019 года Россия оказалась на первом месте в мире по количеству пользователей, атакованных мобильными банковскими троянцами.

Так, чаще всего атакам подвергаются госорганы, промышленность, здравоохранение, финансовые и образовательные учреждения. Эксперты отмечают двукратное увеличение доли атак на IT-компании и сферу торговли. Почти треть украденной у юрлиц информации (32%) составили данные платежных карт, что на 25 процентных пунктов больше, чем в предыдущем квартале.