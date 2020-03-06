IDF Eurasia размещает новый выпуск облигаций объемом 500 млн рублей. Компанией-эмитентом выступает ООО «Онлайн Микрофинанс», следует из релиза IDF Eurasia.

«Доходность купона ожидается на уровне 13—14% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне около 13,8—14,9% годовых. При этом по облигациям предусмотрены ежемесячные выплаты купона... Выпуск зарегистрирован Московской биржей, сбор заявок на заключение предварительных договоров планируется осуществлять с 11 по 16 марта. Срок обращения бумаг составляет три года с офертой через 12 месяцев. Номинал одной ценной бумаги — 1 тысяча рублей», — отмечается в сообщении.

По выпуску предусмотрены поручительство от лица ООО МФК «Мани Мен» и публичная безотзывная оферта от ТОО «Онлайн Финанс».