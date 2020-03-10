Бизнесу удалось добиться смягчения поправок об ужесточении борьбы с картелями, которые сейчас готовятся ко второму чтению в Госдуме, ранее внесенные правительством поправки в закон о конкуренции, Уголовный кодекс и КоАП серьезно усиливают полномочия ФАС; так, они упрощают получение службой результатов оперативно-разыскной деятельности, разрешают ей во время внезапных проверок изымать предметы и документы, получать IP-адреса, за препятствование внезапным проверкам грозит административный штраф — 0,1—1% годовой выручки, а по уголовным делам — до 5 млн рублей или в размере зарплаты за четыре года, пишут «Ведомости» .

Бизнес сопротивляется поправкам много лет, опасаясь, что пострадают добросовестные компании; в новом тексте ФАС согласилась ограничить некоторые из своих будущих полномочий.

Правительство готово ужесточить наказание за картели Бизнес поправками к законопроекту недоволен.

Так, выемки не могут производиться ночью и могут быть обжалованы в суде, ФАС будет получать IP-адреса только юрлиц, а людей — по решению суда, изымать документы ФАС сможет, только если нужна их экспертиза или есть подозрения, что подозреваемые уничтожат подлинники, не дав снять копии.

Эксперты и представители бизнеса не считают, что поправки устанавливают обещанный ФАС баланс интересов государства и бизнеса: порядок выемки стал более понятным, но сохранилось увеличение сроков давности до шести лет; также уступки незначительные, серьезных изменений, о которых просил бизнес, нет. По словам экспертов, ФАС хочет создать реестр участников картелей и включать в него нарушителей по решению суда на три года — это избыточная мера, ведь уже есть реестр недобросовестных поставщиков для участников торгов, не ясны правовые последствия для тех, кто попал в реестр: могут ли заказчики с ними работать.