Российские фондовые индексы во вторник ожидаемо начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 10,1% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 444,76 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 14,27% и равнялся 1 078,43 пункта.

Сегодняшний обвал российских акций вряд ли будет последним, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его словам, вчерашние торги на мировых рынках свидетельствуют о том, что новый мировой финансовый кризис наступил. Американские и европейские индексы рухнули более чем на 7%, свыше 20% потеряла нефть, напоминает эксперт.

«Основной причиной обвала стало пятничное решение России развалить картель ОПЕК+. Чем вызвана такая сверхжесткая позиция России, остается непонятным. Но время для ценовых войн выбрано самое неудачное — в мире и так наблюдается избыток предложения нефти и страхи падения мировой экономики из-за коронавируса», — комментирует аналитик.

В понедельник рынок нефти открылся 30-процентным снижением котировок, которые в моменте уходили ниже 32 долларов за баррель. Антонов поясняет, что одним из поводов для масштабных распродаж нефтяных контрактов стало заявление Саудовской Аравии о намерении увеличить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в сутки сейчас до 10 млн в апреле и до 12 млн баррелей в дальнейшем. Кроме того, саудиты обещали продавать нефть дешевле биржевых цен.

«Так что откроемся мы сегодня падением на 10—20%, а бумаги нефтяных компаний, за исключением «Сургутнефтегаза», могут потерять еще больше. Обвалу будет способствовать и принудительное закрытие брокерами позиций. Сегодня у брокеров тяжелый день…», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.

По его словам, с большой вероятностью можно прогнозировать, «что еще как минимум одну волну распродаж мы увидим». «Поэтому те, кто сегодня попытаются купить «дно», второе «дно» вполне могут получить в подарок», — предупреждает эксперт.

К покупкам акций банков на среднесрочную перспективу он рекомендует подходить очень осторожно. «Не исключено, что крупные банки, как наши, так и мировые, хеджировали нефтяников от падения цен. Но вряд ли кто-то еще месяц назад всерьез предполагал, что нефть может уйти в район 30—35 долларов за баррель», — рассуждает аналитик.



Рекордные обороты торгов на российском рынке зовут к среднесрочным покупкам акций Мосбиржи. Эта идея очень интересная, считает Антонов, но реализовывать ее советует чуть позже. Эксперт также рекомендует забыть даже о спекулятивных покупках бумаг нефтяных компаний до тех пор, пока Россия не объявит о намерении сесть за стол переговоров с ОПЕК.