Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае — июне, пока нет соглашения между участниками альянса о мерах по стабилизации рынка нефти. Об этом министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман заявил агентству Reuters .

«Я не вижу смысла проводить совещание в мае — июне, которое бы лишь продемонстрировало нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры», — сказал он агентству.

«На свободном рынке каждый производитель должен продемонстрировать свою конкурентоспособность, сохранить и увеличить свою долю рынка», — заключил он.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах альянса. А на выходных появились сообщения о том, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.



Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти, включая внутренние, передает РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного директора аль-Амин ан-Насера агентству Reuters. «Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день», — сказал ан-Насер. По его словам, компания договорилась с клиентами о таких объемах поставок с 1 апреля и ожидает, что это будет иметь долгосрочный положительный финансовый эффект.