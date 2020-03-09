Мировые цены на нефть в понедельник рухнули на 30% на новостях о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи.

Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке к 8:37 мск упали на 12,45 доллара (30,2%) и составили 28,83 доллара за баррель.

В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость майских контрактов на Brent рухнула к 8:39 мск на 12,43 доллара (27,5%) до 32,84 доллара за баррель.

Курс доллара на Forex превысил 73 рубля Курс евро приближается к 84 рублям.

Участники состоявшегося 6 марта заседания ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки или ее продлении.

На фоне обвала цен на нефть курс доллара на Forex превысил 73 рубля. Торги на Московской бирже в понедельник проводиться не будут.