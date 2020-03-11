Операции населения на рынке иностранной валюты во второй половине февраля имели контрциклический характер и несколько сдержали волатильность курса рубля, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» за февраль 2020 года, опубликованного на сайте Центробанка.

«На рынке покупки/продажи иностранной валюты физическими лицами благоприятным фактором стал переход 21 февраля 2020 года от нетто-покупки к нетто-продаже иностранной валюты. Тем самым операции населения имели контрциклический характер и способствовали ограничению волатильности курса рубля», — отмечается в обзоре.

Россияне пытаются заработать на падении рубля Приличную прибавку можно получить, лишь оперируя суммой от 10 тыс. до 15 тыс. долларов.

По данным регулятора, на валютном рынке нерезиденты и дочерние иностранные банки в феврале 2020 года, как и в прошлые эпизоды волатильности, покупали иностранную валюту. Данная группа участников за период с 20 по 28 февраля купила иностранной валюты на 164,5 млрд рублей (34,9 млрд рублей в начале марта), что сопоставимо с объемом их нетто-покупок за сопоставимый период апреля 2018 года. При этом в феврале 2020 года валютный рынок продемонстрировал большую устойчивость относительно прошлых эпизодов, поскольку аналогичные нетто-покупки нерезидентов и дочерних иностранных банков привели к меньшему ослаблению рубля.

На своп-рынке нерезиденты и дочерние иностранные банки существенно снизили длинные позиции по рублю (короткие позиции по валюте). По сравнению с началом месяца нетто-позиция сократилась с минус 6,34 млрд долларов практически до нуля, что указывает на прекращение заинтересованности в реализации ими операций carry trade. «На первой неделе марта нерезиденты держали длинную позицию по валюте, что несвойственно данной группе участников», — указывают в ЦБ.



Отсутствие договоренности ОПЕК+ по продлению сделки по ограничению добычи нефти вечером 6 марта привело к росту 9 марта неопределенности на международных финансовых рынках, а также к снижению нефтяных котировок, напоминает регулятор. Принимая во внимание повышенную волатильность обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России реализовал комплекс упреждающих мер.