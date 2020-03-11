Операции населения на рынке иностранной валюты во второй половине февраля имели контрциклический характер и несколько сдержали волатильность курса рубля, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» за февраль 2020 года, опубликованного на сайте Центробанка.

«На рынке покупки/продажи иностранной валюты физическими лицами благоприятным фактором стал переход 21 февраля 2020 года от нетто-покупки к нетто-продаже иностранной валюты. Тем самым операции населения имели контрциклический характер и способствовали ограничению волатильности курса рубля», — отмечается в обзоре.

Россияне пытаются заработать на падении рубля
Россияне пытаются заработать на падении рубля

Приличную прибавку можно получить, лишь оперируя суммой от 10 тыс. до 15 тыс. долларов.

По данным регулятора, на валютном рынке нерезиденты и дочерние иностранные банки в феврале 2020 года, как и в прошлые эпизоды волатильности, покупали иностранную валюту. Данная группа участников за период с 20 по 28 февраля купила иностранной валюты на 164,5 млрд рублей (34,9 млрд рублей в начале марта), что сопоставимо с объемом их нетто-покупок за сопоставимый период апреля 2018 года. При этом в феврале 2020 года валютный рынок продемонстрировал большую устойчивость относительно прошлых эпизодов, поскольку аналогичные нетто-покупки нерезидентов и дочерних иностранных банков привели к меньшему ослаблению рубля.

На своп-рынке нерезиденты и дочерние иностранные банки существенно снизили длинные позиции по рублю (короткие позиции по валюте). По сравнению с началом месяца нетто-позиция сократилась с минус 6,34 млрд долларов практически до нуля, что указывает на прекращение заинтересованности в реализации ими операций carry trade. «На первой неделе марта нерезиденты держали длинную позицию по валюте, что несвойственно данной группе участников», — указывают в ЦБ.

Отсутствие договоренности ОПЕК+ по продлению сделки по ограничению добычи нефти вечером 6 марта привело к росту 9 марта неопределенности на международных финансовых рынках, а также к снижению нефтяных котировок, напоминает регулятор. Принимая во внимание повышенную волатильность обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России реализовал комплекс упреждающих мер.

ЦБ продает валюту на фоне колебания обменных курсов
ЦБ продает валюту на фоне колебания обменных курсов

Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.