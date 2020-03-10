Банк России с 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти, поясняется в материалах на сайте регулятора.

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле. Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ», — говорится в комментарии регулятора.



Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности, указывается в сообщении.



«Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Вместе с тем, принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России счел целесообразным провести сегодня, 10 марта 2020 года, аукцион «репо» «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей», — говорится в комментарии регулятора.



Также Банк России увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до 5 млрд долларов США.

Банк России сообщает, что продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития.

Как сообщалось, в понедельник нефтяные котировки обновили четырехлетние минимумы, падая примерно на 30%. Нефть падала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Во вторник, 10 марта, стоимость нефти марок Brent и WTI растет примерно на 7%, свидетельствуют данные торгов.

