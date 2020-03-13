Альфа-Банк стал обладателем премии «Банк года» в номинации «Рекламная кампания года». На торжественной церемонии вручения премии об этом объявила директор по маркетингу Банки.ру Юлия Майорова.

«В прошлом году мы в Банки.ру реализовали важный для нас проект — вышли за пределы родного digital и запустили рекламную кампанию на ТВ с Андреем Бурковским в главной роли. Это был крутой опыт, и в этом году наш выбор был с учетом всех особенностей, которые присущи рекламной кампании в целом. За имиджевую рекламную кампанию на ТВ, с активным таргетингом в соцсетях и онлайн-видео, с новым позиционированием бренда и эксклюзивным амбассадором — Владимиром Познером, «Рекламная кампания года» — Альфа-Банк», — заявила она.

Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов, получая награду, сказал: «Альфа-Банк — это банк для умных и свободных людей. Владимир Познер, безусловно, умный и свободный, поэтому рекламная кампания с близким нам по духу человеком попала в цель. Спасибо Владимиру Познеру за его вклад в наш успех и спасибо порталу Банки.ру за высокую оценку нашей работы».