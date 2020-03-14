Каждый третий россиянин регулярно откладывал деньги в течение последнего года, чаще всего накопления составляли 10—20% от зарплаты, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении агентства «Прайм».

В исследовании приняли участие более 1 200 человек в больших и малых российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде.

«Каждый третий участник опроса (около 30%) регулярно откладывал деньги в течение последнего года. Еще 34% не копят на постоянной основе, а 28% заявили, что хотели бы копить, но пока не имеют такой возможности. Не совершают никаких накоплений только 7%», — подсчитали авторы исследования.

Чаще всего накопления составляют 10—20% от зарплаты. В редких случаях россияне стремятся отложить больше денег по итогам каждого месяца (50—70% заработка). При этом 40% заявили, что за последний год стали копить больше, а 34% — сократили ежемесячно сберегаемую сумму.

Россияне копят на путешествия, недвижимость и первый взнос по ипотеке. Также популярные цели накоплений — это машина и ремонт. Гораздо реже люди откладывают на образование. Многие копят просто так, чтобы иметь «подушку безопасности», выяснили аналитики.