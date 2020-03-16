Банк России приказом от 15 марта отозвал лицензии ООО «ИНКОР Страхование» (Дмитров Московской области, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3535) на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования. Решение вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте регулятора, то есть с понедельника, 16 марта.

Как поясняется в сообщении , решение принято в связи с нарушением страховщиком установленных Банком России перечня разрешенных для инвестирования активов и порядка инвестирования собственных средств (капитала), в результате чего величина не соответствующих требованиям данных перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства страховщика, составляет более 20% от величины его капитала, определенной в соответствии с методикой ЦБ. Регулятор учел наличие угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей.

Также было принято во внимание, что Банк России в течение года применял к страховщику меры воздействия, следует из сообщения об отзыве страховых лицензий.



Страховщик с отозванными лицензиями должен исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям, напоминают в ЦБ.