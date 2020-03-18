Киви Банк открыл свое первое розничное отделение для обслуживания клиентов. Оно находится в Санкт-Петербурге по адресу: 8-я линия Васильевского острова, д. 49, лит. А, уточняется в сообщении кредитной организации.

«С открытием розничного отделения QIWI расширяет каналы обслуживания и предоставляет клиентам возможность большего выбора из них. Несмотря на то, что количество пользователей онлайн-каналов обслуживания неуклонно растет, периодически клиенту комфортно обращаться в отделение банка, например чтобы обсудить важные вопросы лично с сотрудником банка. Мы понимаем эту потребность и поэтому развиваем направление офлайн-обслуживания», — пояснил заместитель гендиректора по коммерции QIWI Александр Агаков.

Как отмечается в релизе, офис банка в Санкт-Петербурге предложит широкий спектр услуг для физических и юридических лиц.

Клиенты банка смогут пройти в отделении бесплатную идентификацию «QIWI Кошелька», совершить денежный перевод в рублях, долларах или евро и получить перевод в кассе банка с помощью платежной системы Contact. В офисе банка доступен прием платежей: клиенты смогут оплатить услуги связи и Интернет, коммунальные услуги, страховые и туристические услуги, уплатить штрафы ГИБДД, налоги и госпошлины, а также погасить банковские кредиты и займы. В отделении банка пользователи смогут получить консультацию по интересующему их вопросу.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели — партнеры QIWI смогут подать в отделении документы на открытие счета, получить консультацию по вопросам сотрудничества и пополнить счет платежного агента через кассу.

Киви Банк планирует расширять спектр услуг и продуктов, представленных в офисе, на основе партнерских проектов с кредитными организациями, микрофинансовыми и страховыми компаниями, а также платежными агентами.

Газета «Коммерсант» также узнала, что второе отделение Киви Банка будет открыто в течение месяца в Казани.



«Изначально Киви Банк позиционировался как большая электронная платежная система QIWI. Однако в связи с мощным развитием на рынке услуг интернет-банкинга и при огромном количестве вариантов осуществления переводов без обременительных затрат банк не может выдерживать конкуренцию, соответственно, необходимо прорабатывать варианты возврата аудитории — работать с бизнесом, а также с физлицами», — комментирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, чье мнение приводится в материале издания.