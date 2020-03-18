Вопрос о проведении годового общего собрания акционеров ВТБ в заочной форме в 2020 году будет вынесен на рассмотрение наблюдательного совета банка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В среду президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому компании получают право провести в 2020 году годовое собрание акционеров в заочной форме. Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов пояснял журналистам, что такая мера вводится из-за обстановки с коронавирусом.

«Банк ВТБ, осознавая свою ответственность перед акционерами, в том числе в вопросе обеспечения безопасности массового собрания людей, использует предоставленную законом возможность и вынесет на рассмотрение наблюдательного совета вопрос о проведении годового общего собрания акционеров в 2020 году в заочной форме», — сказали в пресс-службе.



Собрание акционеров намечено на 3 июня 2020 года и должно пройти в Санкт-Петербурге.

«Банк обладает всеми возможностями и необходимыми технологическими разработками, которые позволяют провести это мероприятие в заочной форме. В соответствии с утвержденным ЦБ кодексом корпоративного управления ВТБ развивает системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. С 2016 года ВТБ использует сервис электронного голосования, которым уже воспользовались более 10 тыс. акционеров», — добавили в пресс-службе банка.



Ранее ВТБ в связи с распространением коронавируса принял решение перевести значительную часть сотрудников на удаленный формат работы, также был создан центр оперативного управления банком.

