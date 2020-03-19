Российские фондовые индексы в четверг начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:10 мск повысился на 0,88% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 133,47 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,76% и равнялся 825,63 пункта.



«Продолжающееся падение азиатских рынков приведет к негативному открытию рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 070—2 110 пунктов, по индексу РТС — 815—830 пунктов», — прокомментировал перед началом торгов старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб.