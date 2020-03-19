Курсы доллара и евро в начале валютных торгов в РФ демонстрируют значительную волатильность, то дешевея к российской валюте, то укрепляясь в моменте более чем на рубль, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:16 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 80,8 рубля (минус 7 копеек), курс евро — 88,23 рубля (минус примерно 10 копеек). На 10:21 по валютам незначительная разнонаправленная динамика.



Диапазоны котировок за короткое время с начала торгов составили 79,8—81,97 рубля за доллар и 85,5—89,6 рубля за евро.

На 10:34 доллар теряет 80 копеек, евро — 1,2 рубля, курсы равны 80,07 и 87,13 рубля соответственно.



Падающая нефть потянула вчера за собой на дно рубль: по итогам дня на Мосбирже доллар подорожал до 80,87 рубля, европейская валюта — до 88,33, напоминает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

«Если нефть приостановит свое падение, то приостановится снижение и рубля. Однако новые минимумы по нефти могут привести к его дальнейшему падению. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 80,9—82,5 рубля, для европейской валюты — 88,3—90,1 рубля», — писал он перед началом торгов.

«Рубль накануне потерял порядка 6,5—7% против доллара и евро, подвергнувшись безудержному падению вместе с ценами на нефть… Утром российские фондовые индексы и рубль ощутят поддержку от коррекционного отскока нефтяных цен, в связи с чем можно ожидать попыток роста, несмотря на негативный настрой зарубежных фондовых площадок. В течение сессии при прочих равных инвесторы будут скорее склонны к пессимизму, но некоторые позитивные для «нефтяников» сигналы на сегодняшних торгах все же присутствуют», — отмечала до начала сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

