Торги на рынках Московской биржи не будут проводиться 22 апреля в связи с днем общероссийского голосования по поправкам к Конституции, говорится на сайте торговой площадки.

«22 апреля 2020 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи проводиться не будут в связи с установлением 22 апреля дня общероссийского голосования», — отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Как сообщалось, изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.