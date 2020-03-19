Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Евразийского банка до уровня «ruB». Прогноз по рейтингу изменен на «стабильный», следует из релиза агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB+» с «негативным» прогнозом.

«Снижение рейтинга обусловлено ухудшением операционной эффективности банка и снижением диверсификации бизнеса, также отмечается стремительный рост гарантийного портфеля в течение 2019 года, что, по мнению агентства, может потенциально создать дополнительное давление на капитал банка. Рейтинг банка также обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, высокой достаточностью капитала при убыточности деятельности, удовлетворительным качеством активов и внебалансовых обязательств, сильной ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основным источником фондирования банка являются средства материнского банка, которые в 2019 году в среднем составили 44% привлеченных средств и были представлены преимущественно привлеченными депозитами. Банк поддерживает высокие показатели достаточности собственных средств (на 1 февраля 2020-го Н1.0=56,2%, Н1.1=Н1.2=31,5%), что обусловливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков.

Эксперты обращают внимание на ухудшение качества кредитного портфеля: доля безнадежных ссуд в портфеле юрлиц и индивидуальных предпринимателей выросла с 24% на 1 января 2019-го до 87% на 1 февраля 2020-го.

