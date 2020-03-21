Компания «Онлайн Микрофинанс» (входит в группу IDF Eurasia) разместила облигации общим объемом 500 млн рублей. Максимальный срок обращения — три года с офертой через 12 месяцев и купоном 13% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне около 13,8% годовых.



Номинал облигаций — 1 000 рублей, выплаты по купонам осуществляются на ежемесячной основе. Организатор выпуска — «Ренессанс брокер». По выпуску предусмотрено эмиссионное поручительство МФК «Мани Мен» и публичная безотзывная оферта от ТОО «Онлайн Финанс».

«Спрос на облигации превысил предложение, заявки поступили от банков, фондов, управляющих и инвестиционных компаний», — уточняется в сообщении компании.

«Онлайн Микрофинанс» — часть группы IDF Eurasia, сервиса онлайн-кредитования в России и Казахстане, работающий в этих странах под брендами Moneyman и Solva.