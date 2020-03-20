Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2020 года выросла на 9,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 46 674 рубля. Об этом говорится в сборнике Росстата «Информация о социально-экономическом положении России».

По данным ведомства, рост реальных зарплат в январе 2020 года в России замедлился до 6,5% в годовом выражении с 6,9% в декабре.

Реальные заработные платы в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года снизились на 25,5%.



Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 марта 2020 года составила 2,207 млрд рублей и по сравнению с 1 февраля 2020-го снизилась на 44 млн рублей (2%).

Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 марта 2020 года, составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности. Из общей суммы просроченной задолженности 914 млн рублей (41,4%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2019 году, 887 млн рублей (40,2%) — в 2018-м и ранее.

На 1 марта 2020 года просроченная задолженность по зарплате отсутствовала в 15 субъектах РФ.

