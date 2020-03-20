Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд «о перемирии» в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.



По информации агентства, российские власти были готовы к падению цен на нефть после разрыва сделки с Саудовской Аравией. В Москве считают позицию Эр-Рияда шантажом и отмечают, что смогут пережить текущий кризис на рынке лучше, чем саудиты, подчеркивает издание.

«Путин не тот человек, на которого можно оказать давление», — сказал собеседник Bloomberg.

По данным источников агентства, Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+, но лишь на своих условиях.

Ранее страны ОПЕК + не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или его продлении. Россия не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия в свою очередь настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти. В результате с апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются заключенные ранее обязательства. При этом Эр-Рияд в последующем, наоборот, объявил об увеличении добычи и снижении цен, что обвалило котировки. Всего с начала года цены на нефть рухнули более чем вдвое.