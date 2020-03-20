Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Евразийскому банку развития (ЕАБР) кредитный рейтинг по международной шкале на уровне «A-» со «стабильным» прогнозом и по национальной шкале на уровне «AAA(RU)» также со «стабильным» прогнозом.

«Кредитный рейтинг Евразийского банка развития обусловлен как высоким уровнем поддержки со стороны стран-акционеров, так и высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ЕАБР («a-») благодаря высокой достаточности капитала, удовлетворительному риск-профилю, а также адекватным фондированию и ликвидности», — отмечается в сообщении АКРА .

Качество управления, качество стратегии и транспарентность деятельности оцениваются как удовлетворительные. ЕАБР обладает значительным капиталом, что обеспечивает комфортный буфер абсорбции возможных убытков. По состоянию на конец декабря 2019 года коэффициент достаточности капитала, согласно расчетам АКРА, составил 35,8%. Этому также способствует адекватная операционная эффективность и коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) на уровне 3,5%, согласно расчетам АКРА. Кроме того, ЕАБР обладает существенным запасом неоплаченного капитала (5,5 млрд долларов США), который на текущий момент превышает все его активы и внебалансовые обязательства.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию по международной шкале может привести повышение кредитоспособности ключевых акционеров ЕАБР при условии сохранения текущего уровня системной значимости ЕАБР для них.

Негативно повлиять на рейтинг могут снижение кредитоспособности ключевых акционеров, снижение системной значимости ЕАБР для ключевых акционеров, ухудшение позиции по достаточности капитала, а также ухудшение позиции по фондированию и ликвидности.

ЕАБР — наднациональный институт развития, созданный для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами Евразийского экономического союза. Участниками ЕАБР являются Россия (65,97%), Казахстан (32,99%), Белоруссия (0,99%), Таджикистан (0,03%), Армения (0,01%) и Киргизия (0,01%).