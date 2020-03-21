Арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество экс-бенефициара санируемого Московского Индустриального Банка (МИнБанка) Абубакара Арсамакова стоимостью около 300 млн рублей, следует из опубликованного определения суда.

Обеспечительные меры просила принять нынешняя администрация МИнБанка в рамках дела по ее иску к Арсамакову, в котором она просит признать недействительными сделками операции по выдаче денежных средств с его банковских счетов и применить последствия недействительности сделки.

Истец просил арестовать имущество, принадлежащее Арсамакову на праве собственности, а также его денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках, в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета, в пределах суммы исковых требований — около 105 млн рублей, более 500 тыс. долларов и 1,9 млн евро (в сумме по текущему курсу — около 300 млн рублей).

Суд, однако, посчитал, что банк не представил «доказательств безусловной необходимости принятия данных обеспечительных мер». Принятие мер, по мнению суда, будет направлено на дисбаланс интересов заявителя и ответчика.

В феврале в рамках дела по иску ЦБ о взыскании с 19 экс-руководителей МИнБанка, в том числе Арсамакова, 196 млрд рублей убытков истец также запрашивал обеспечительные меры, мотивируя их тем, что ответчики за полгода до введения временной администрации и после ее ввода осуществляли «массовый вывод имущества». В частности, Арсамаков, по словам представителя ЦБ, снял со своего счета «существенные объемы денежных средств», а также продал 12 принадлежавших ему земельных участков и другое имущество. В том деле суд тоже отказался принимать обеспечительные меры.

Банк России в январе 2019 года утвердил план участия в осуществлении мер предупреждения банкротства МИнБанка и возложил функции временной администрации банка на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).