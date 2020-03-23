Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с членами правительства поручил Минфину принять меры, чтобы отсрочить выплаты регионов по долгам.

«Минфину России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации возможности отсрочки и (или) реструктуризации долга в 2020 году субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, ранее выданным из федерального бюджета субъектам Российской Федерации. Срок — 25 марта 2020 года», — говорится в поручении.