Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с членами правительства поручил Минфину принять меры, чтобы отсрочить выплаты регионов по долгам.
«Минфину России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации возможности отсрочки и (или) реструктуризации долга в 2020 году субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, ранее выданным из федерального бюджета субъектам Российской Федерации. Срок — 25 марта 2020 года», — говорится в поручении.
Мишустин поручил организовать дистанционное выделение пособий
Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.