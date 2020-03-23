Федеральная антимонопольная служба России усилит контроль за ценами на социально значимые продукты. Соответствующее поручение подписал руководитель ведомства Игорь Артемьев, сообщается на сайте ФАС.

В соответствии с поручением руководителя службы, с 23 марта территориальные органы ФАС усиливают работу по выявлению необоснованного повышения цен на социально значимые продукты и товары. Особое внимание будет уделено хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов.

Как указано в справке ФАС, в полный перечень входят говядина, свинина, баранина, куры, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное рафинированное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая — ядрица, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.

Территориальные управления своими силами будут осуществлять ежедневный, в том числе в выходные дни, мониторинг цен на указанные продукты путем ежедневной фиксации цен в магазинах сетевой торговли.

На сайтах всех территориальных органов продолжает работу горячая линия для получения оперативной информации о фактах повышения цен на продовольственные товары.

Информация о поступивших обращениях, а также о мероприятиях, реализованных территориальными управлениями, — проверках, встречах и совещаниях — будет еженедельно поступать в центральный аппарат ФАС для направления в правительство.

«Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки. В случае выявления антиконкурентного поведения участников рынка ФАС России принимает меры антимонопольного реагирования», — отмечается в релизе.



Там также дается ссылка на страницу горячей линии по вопросам повышения цен на продовольствие .

