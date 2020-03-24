Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о недопустимости необоснованного роста цен в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«Президент США Дональд Трамп подписал указ о противодействии взвинчиванию цен на необходимые товары в нашей войне с коронавирусом. Это посылает ясный сигнал о том, что мы не позволим тем, кто взвинчивает цены, навредить благосостоянию США в этот час», — говорится в распространенном сообщении в Twitter .

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 42,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 579 человек.