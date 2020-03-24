ФСБ пресекла деятельность крупной сети торговцев похищенными данными кредитных карт российских и зарубежных банков. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в 11 субъектах РФ пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц, которая специализировалась на продаже краденых данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей Интернета и платежных систем», — сообщили в ЦОС. Масштабная спецоперация проводилась в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

В ходе спецоперации задержаны более 30 членов группы, включая граждан Украины и Литвы, 25 из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), они заключены под стражу. «Членами группы создано более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые впоследствии использовались для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в Интернете», — сообщили в ФСБ.

В ходе обысков по 62 адресам изъято более 1 млн долларов, 3 млн рублей, серверное оборудование, использовавшееся для функционирования интернет-магазинов, а также огнестрельное оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты. Кроме того, отметили в ЦОС, изъяты поддельные документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорта граждан РФ и служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, использовавшиеся в противоправной деятельности.

«В результате проведенных мероприятий противоправная деятельность организованной группы прекращена, используемая в криминальных целях серверная инфраструктура ликвидирована, — сообщили в ФСБ. — Также было установлено, что организаторы сообщества из числа граждан России ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления».