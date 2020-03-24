Минтруд разработал ряд мер по поддержке ситуации на рынке труда в РФ в период распространения коронавируса, сообщил во вторник замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволод Вуколов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Хотел бы отметить, что правительством и министерством принимается ряд мер, и нами сегодня разработан проект постановления правительства по пакету ряда мер по поддержке ситуации на рынке труда», — сказал он.

В России будет проводиться оперативный мониторинг рынка труда Глава Кабмина подчеркнул, что социальные выплаты для тех, кто признан безработным, должны производиться вовремя и в полном объеме.

Вуколов пояснил, что соответствующие меры направлены на поддержку рынка труда в связи с возможным ухудшением ситуации из-за распространения коронавируса в стране. В качестве одной из мер министерство предлагает рассмотреть временную занятость работников, которые находятся под угрозой увольнения или работают неполный рабочий день. Ведомство предлагает также опережающее профессиональное обучение и стажировку работников, которые находятся под угрозой увольнения. По словам замминистра, предлагаемыми Минтрудом мерами могут воспользоваться около 67 тыс. работников.