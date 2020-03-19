В России будет проводиться еженедельный оперативный мониторинг рынка труда. Об этом как об одной из мер поддержки устойчивого развития экономики сообщил на заседании правительства в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

«Еженедельно по всей стране будет проводиться оперативный мониторинг рынка труда. Мы должны видеть полную картину занятости на местах. Особенно в моногородах, наиболее уязвимых с этой точки зрения», — отметил он.

Глава Кабмина подчеркнул, что социальные выплаты для тех, кто признан безработным, должны производиться вовремя и в полном объеме. «При необходимости мы поможем регионам», — пообещал Мишустин.

«Мной был утвержден план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики. Это своего рода антикризисный план — комплекс оперативных мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного социально-экономического развития. Мы сконцентрируемся на поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации, но прежде всего на поддержке людей и обеспечении их товарами первой необходимости», — сказал премьер.



Международная организация труда спрогнозировала, что из-за влияния пандемии коронавируса на рост мирового ВВП свои рабочие места могут потерять от 5,3 млн до 24,7 млн человек в мире. Финансовые потери для работников, по предварительным оценкам МОТ, к концу года составят от 860 млн до 3,4 млрд долларов.