Банк России установил официальные курсы валют на 25 марта.

Курс доллара понизился на 2,03 рубля, составив 78,8493 рубля (80,8815 рубля на 24 марта). Курс евро снизился на 1,28 рубля, до 85,4253 рубля (с 86,705 рубля на 24 марта).

На Московской бирже на 12:50 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 81 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро прибавил 6 копеек, валюты стоят 78,79 и 85,51 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 78,39—79,2 рубля за доллар и 84,93—85,86 рубля за евро.